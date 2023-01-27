عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توقعات بتراجع الدولار بقوة أمام الجنيه

مفاجأة تنتظر الأخضر.. الدولار يتراجع لـ26 جنيها في هذا الموعد.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن توقعات بتراجع الدولار بقوة أمام الجنيه 
 

ويشهد سعر الدولار في مصر العديد من التغييرات خلال الفترة المقبلة،  بعد إجراءات الدولة الأخيرة والبنك المركزي المصري لدعم الجنيه أمام نظيره الأخضر.

وسمح البنك المركزي المصري، بتحريك سعر الدولار حتى مستوى 32 جنيهًا في مطلع يناير الجاري، وبعدها أصبح يتم تداوله تحت خط الـ 30 جنيها.


ووفقا لاستطلاع رويترز الأخير، الأربعاء الماضي، فإن الجنيه المصري سيتماسك أمام الدولار خلال الخمسة أشهر المقبلة، قبل أن يعود الدولار للانخفاض مجددًا، وهي بشرى سارة لكل المصريين .

وشارك في استطلاع رويترز 18 اقتصاديًا، وقالت الوكالة إن المشاركين توقعوا أن ينخفض سعر الدولار من مستوى 29.8 جنيه حاليا، إلى 26.24 جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وتوقع الاستطلاع، أن يعاود الدولار الارتفاع خلال السنة المالية المقبلة ليصل إلى مستوى 28.5 جنيه بنهاية يونيو 2024.


وأكد عضو شعبة المستوردين أحمد شيحة، أن وضع الدولار في مصر سيختلف خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومنها إعلان البنك المركزي الروسي، اعتماد الجنيه المصري ضمن 9 عملات جديدة.

وأكد شيحة خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»: أن الدولار لن تكون له قيمة لو وصلنا لاتفاقية مع روسيا والدول العربية والصين.

قائلا بالنص: "اللي معاه دولار يشربه».
وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مديونة على مستوى العالم، وليس عندها غطاء ذهبي، مؤكدا أن السعودية والصين، أكبر دولتين لديهما غطاء ذهبي في العالم.

وذكر أن الدولار فقد نصف قيمته أمام الروبل، بعد الحرب التي شنتها روسيا اقتصاديًا وعسكريًا، قائلًا إن الدولار لن يساوي شيئًا، إذا استوردت مصر المنتجات من الصين وروسيا والدول العربية وتركيا بعملاتهم المحلية، وفقًا لإجراءات البنك المركزي.


وفي ختام تصريحاته، أكد عضو شعبة المستوردين أحمد شيحة، أن الدولة المصرية تخصص 80 مليار دولار من أجل الاستيراد، بينها 10 مليارات فقط للولايات المتحدة، مشيدًا بجهود الدولة في توفير 8 مليارات دولار، خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار البنك المركزي المصري رينال عويضة السنة المالية المقبلة استطلاع رويترز الروبل الولايات المتحدة الامريكية السعودية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

ترشيحاتنا

تسمم غذائي .. خطأ شائع في طهي الدجاج يفسده

التضامن تعلن موعد صرف معاشات فبراير بالبريد والكارت.. قرار خاص لهذه الفئة

توفي أمام المسجد.. 50 ألف جنيه إعانة من الأوقاف لأسرة أحد الأئمة

من الحرس الثوري.. الكشف عن منفذ الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان بطهران

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

خطيب الجامع الأزهر: الرزق قضية مهمة تُبنى على الثقة بالله وبما عنده

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صورة تكشف الفرق بين النسكافية المغشوش والأصلي بعد التحضير.. سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة

الصوت الأخير لراديو BBC بالعربي.. كيف استرجع المصريون ذكرياتهم معه؟

جرثومة المعدة.. الأعراض وطرق العلاج والوقاية

تجنبهم فورا.. 4 أبراج ترى الزواج هروبا من المسؤلية المالية

فيديو

اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا.. الفنانة منى فاروق خرجت عن صمتها

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

ظاهرة غريبة في طقس اليوم.. تحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ