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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

انتهى عصر الميكروباص.. افتتاح محطات الأتوبيس الترددي على الدائري في هذا الموعد

صدى البلد

استمرارًا للتطور الحضاري الذي تعمل عليه الدولة المصرية، وتطوير شبكة الطرق والكباري، تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي الجديد على الطريق الدائري، ليكون البديل الحضاري للميكروباص.

ويترقب الجميع بداية عصر الأتوبيس الترددي الجديد، ليكون بديل عن الميكروباص على الطريق الدائري، وكذلك يكون بديل للخط الخامس للمترو،  في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، فما موعد انطلاقه امام جمهور الركاب؟.

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الأتوبيس الترددي الجديد 

يعتبر الأتوبيس الترددي الجديد ضرورة للتوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، حيث توجد المحطات بوسط الطريق الدائري ويربطها مع جانبي الطريق أنفاق وكباري مشاه لتسهيل وتأمين الركاب.

يربط الأتوبيس الترددي الطريق الدائري بمحور المشير، كما يربط بينهما وبين مونوريل العاصمة الإدارية، وبذلك يُصبح الطريق الدائري 6 حارات للسيارات الملاكي، وحارة داخلية مخصصة للاتوبيسات BRT  «الأتوبيس الترددي الجديد»، في كلا الاتجاهين، ماعدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي به 8 حارات في كل اتجاه.

موعد انطلاق الأتوبيس الترددي الجديد

من المقرر أن يتم تشغيل وإتاحة الأتوبيس الترددي الجديد، على الطريق الدائري، أمام جمهور الركاب خلال العام الجاري، بعد تطوير الطريق، حيث يتم تنفيذ 49 محطة مرتبطة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات.

ما هو خط سير الأتوبيس الترددي

يتكون خط سير الأتوبيس الترددي من 57 محطة بدء من محطة المشير طنطاوي مرورًا بعدة محطات هامة، ومن تلك المحطات: 

  • محطة كايرو فيستيفال سيتي
  • طريق السويس
  • عدلي منصور
  • غرب الرشاح
  • مصرف بلبيس
  • مسطرد
  • إسكندرية الزراعي
  • الوراق
  • تحيا مصر
  • مترو إمبابة
  • أحمد عرابي
  • أرض اللواء
  • محور 26 يوليو
  • مصر للطيران
  • الزهراء
  • تقاطع الأتوستراد
  • نادي الصيد
  • البارون
  • محور الشهيد
  • مدخل التجمع
  • كارفور المعادي
  • الهضبة الوسطى

أعمال تطوير الطريق الدائري 

نفذت وزارة النقل أعمال تطوير الطريق الدائري، حيث انتهت من توسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم، وجاري تطوير المرحلة الثانية بطول 34 كم، وبالتزامن مع تلك الأعمال يتم تنفيذ طريق خدمة بعرض 10 أمتار بجوار الطريق الدائري من جانبي الطريق ليتم تخصيصه فيما بعد للميكروباص 

وتنفذ وزارة النقل المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الاسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي / وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

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