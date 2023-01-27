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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة : سيارات إسعاف وعيادات متنقلة وفرق طبية لتأمين معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بضرورة الاستفادة من المناسبات القومية التي تشهد مشاركة كبيرة من المواطنين لتعظيم الاستفادة من المبادرات الرئاسية.

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خصصنا 4 سيارات إسعاف متمركزة أمام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، من أجل التأمين الطبي، بالإضافة إلى سيارة ذاتية التعميم خاصة بالحالات التي يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

تابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خصصنا أيضا 3 عيادات متنقلة داخل معرض الكتاب، وسيارات أشعة مقطعية و35 فريق طبي للتواصل المجتمع لرفع الوعي الصحي لرواد المعرض و 8 فرق تابعة للصحة النفسية لاستقبال الاستشارات النفسية. 

 

الدكتور حسام عبدالغفار خط احمر وزارة الصحة محمد موسى حسام عبدالغفار

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