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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

131 ألف زائر أمس.. فتح أبواب معرض الكتاب للجمهور من العاشرة صباحًا

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

فتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ العاشرة صباح اليوم الجمعة، 27 يناير، أبوابه لاستقبال رواده، وزواره من مصر، وخارجها، حيث توافدت أعداد كبيرة على بواباته منذ الصباح الباكر.

ويقدم المعرض اليوم، العديد من الفعاليات الثقافية، والفنية، ومن أبرزها: "رباعيات صلاح جاهين"، والتي يشارك فيها الشاعر عبد الستار سليم، والكاتب محمد بغدادي، ومنير الوسيمي، وتديرها مي منصور، إلى جانب لقاء مع فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والاحتفاء بإصدار العدد رقم 150 من سلسلة رؤية.

 

وتشهد القاعة الدولية اليوم، في السادسة مساءً ضمن محور المشاركات الدولية ندوة بعنوان " الثقافة والإبداع في الدومينيكان"، وفي الصالون الثقافي، يتم الاحتفاء بالكاتب ياسر رزق ضمن محور كاتب ومشروع، وتقام ندوة "الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة وتوثيق التاريخ"، فضلا عن الاحتفاء بمئوية ميلاد مفتي مصر الشيخ عبد اللطيف حمزة، بمشاركة شوقي علام مفتي الديار المصرية.

 

ويقدم جناح الطفل بالمعرض، مجموعة مختلفة من الأنشطة للأطفال، فضلا عن تقديم النشاط الفني للعديد من العروض والحفلات المختلفة، في ساحة المعرض.

 وبلغ عدد زوار معرض القاهرة الدولي  للكتاب في اليوم الأول  أمس 131250 زائرا، ويحل على الدورة الحالية المملكة الأردنية الهاشمية ضيف الشرف، والكاتب الكبير يحيى حقي شخصية المعرض، وتشارك في الدورة الحالية 1047 دار نشر.

معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه لاستقبال رواده زواره من مصر وخارجها الفعاليات الثقافية والفنية الشاعر عبد الستار سليم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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