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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : خطأ شائع في طهي الدجاج يفسده.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق بالمطاعم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار.. طرق فعالة لعلاج دوالي الساقين.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

نشرة المراة والصحة
نشرة المراة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

تسمم غذائي .. خطأ شائع في طهي الدجاج يفسده

 

تحرص جميع النساء على تقديم الدجاج واللحمة للأسرة فى وجبة الغداء من وقت لآخر كي تمدهم بالبروتين اللازم لبناء الجسم والحصول على صحة أفضل.

 

بعد كشف النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط.. طريقة تحضيره في المنزل

 

بعد تداول فيديوهات الحملات التموينية لانتشار النسكافيه المغشوش  في الأسواق، هناك ٥ علامات تكشف النسكافيه الأصلي من المغشوش.

 

لو شكلها بيدايقك.. تعرف على أسباب وطرق فعالة لعلاج دوالي الساقين

 

تعتبر دوالي الساقين هي شعيرات دمويه، قد تؤثر على الشكل الجمالي، ولكنها تسبب بعض المتاعب والأعراض كحدوث آلام وتعب وبعض المضاعفات كالتجلطات والتورم والتقرحات في الحالات الشديدة.

 

مرصعة بـ338 حجرًا كريمًا.. ساعة كرستيانو رونالدو تثير ضجة على السوشيال ميديا..شاهد

 

تلقى كرستيانو رونالدو هدية سعودية عبارة عن ساعة قيمتها 3 مليون ريال تقريبًا وأثير الجدل على الإنترنت بسبب سعرها.

 

تأثير التوتر والقلق على الجسم.. خطوات بسيطة للحد منه

 

عندما نشعر بالقلق أو الخوف، يفرز الجسم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهو ما يتسبب في العديد من الأعراض الجسدية.

 

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

 

كشف صاحب مطعم عن أخطر أسرار عمل الكفتة والطرب والسجق فى المطاعم بدون أى قطعة لحمة حيواني ببواقي وأحشاء الدجاج المفروم وألون صناعية تدمر الجسم وتسبب السرطانات.

 

قبل 3 سنوات.. خطوة بسيطة تكشف إصابتك بمرض الزهايمر

 

يساهم اكتشاف مرض الزهايمر مبكرا في التصدي لأعراضه بشكل كبير.. وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من معهد الطب النفسي وعلم النفس والعصاب في كلية الملك لندن، أنه يمكن إجراء اختبار مرض الزهايمر قبل ثلاث سنوات ونصف من تشخيصه لتفادي المضاعفات.

 

بفستان مجسم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل خطوبتهما

 

انتشرت في الساعات الماضية، صور المطرب حسن شاكوش من حفل خطوبته مساء اليوم الجمعة 27 يناير، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني. 

 

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

 

هناك العديد من المضاعفات والأمراض التي تصاحب المصابين بمرض السكري.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مركز ليستر لبحوث السكري، أن النوع 2 من مرض السكري قد يسبب الوفاة، وذلك جراء الإصابة ببعض السرطانات.

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