عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، لكنها سجلت سادس مكاسب أسبوعية على التوالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1929.40 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتخذ قرارًا بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أو 50 نقطة.

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي

هدأت وتيرة نمو مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ أكثر من عام، بينما انخفض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يساعد صانعي السياسة النقدية على تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي

ركود هذا العام.. نبأ غير سار من "النقد الدولي" مع بداية 2023

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. ارتفع المؤشر العام بنسبة 5% على أساس سنوي، لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن كلاهما سجلا أبطأ وتيرة منذ أواخر 2021.

ومقارنة بشهر سابق، ارتفع المقياس الأساسي -الذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه المقياس الأكثر دقة لقياس وجهة التضخم- بنسبة 0.3%. ارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1%. كلاهما كان مدفوعاً بالكامل تقريباً بالخدمات مع استمرار تراجع تضخم أسعار السلع.

انخفض الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، بنسبة 0.3% في ديسمبر. وانخفضت النفقات المعدلة للتضخم على البضائع بنسبة 0.9%، بينما خمد الإنفاق على الخدمات، وهو أول شهر بدون زيادة منذ يناير 2022.

وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد رجح نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 0.3%، واستقرار المقياس العام على أساس شهري.

31 تريليون دولار ديون.. عجز 421 مليار دولار بالميزانية.. تدهور عام بالاقتصاد.. ركود ضخم بـ2023.. ماذا يحدث بالولايات المتحدة الأمريكية؟

البنك الدولي: أي صدمات معاكسة للاقتصاد العالمي في 2023 تؤدي إلى ركود

تزيد هذه الأرقام إلى الأدلة المتزايدة على أن أسوأ موجة تضخم منذ جيل قد مرت بينما تتغلغل آثار حملة التشديد النقدي الجريئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أنحاء الاقتصاد.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم المسؤولون بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلى ربع نقطة الأسبوع المقبل، وسيناقشون مقدار الزيادة التي يحتاجون إليها لضمان انخفاض الأسعار إلى الأبد.

يصر صانعو السياسة النقدية على أن عملهم لم ينته بعد، حيث تهدد سوق العمل المحكمة بمواصلة الضغط التصاعدي على الأجور والأسعار. ويشيرون أيضاً إلى نمو أسعار الخدمات باستثناء الطاقة والإسكان، التي ارتفعت قليلاً إلى 0.32% الشهر الماضي وفقًا لوكالة "بلومبرج".

 

سعر الذهب العالمي أعلي سعر الذهب اختلاف سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب اليوم ارتفاع سعر الذهب عالميا انخفاض سعر الذهب انخفاض سعر الذهب اليوم تراجع سعر الذهب تراجع سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

موضوعات متعلقة

بعد أحداث حرق المصحف.. بكري منفعلا: لا يمكن أن نترك ديننا مستباحا..أسباب زيادة سعر الذهب خلال الفترة الماضية

صندوق النقد الدولي: أمريكا لم تتخط خطر التضخم بعد.. والاقتصاد الصيني يعاني

خبير اقتصادي عالمي: أمريكا ستنتصر على التضخم في 2023

بايدن: رفع أسعار الفائدة مفيد لـ إقتصاد أمريكا لخفض التضخم

أمريكا .. تراجع مؤشر التضخم وتوقعات برفع جديد للفائدة

خبير مصرفي: أمريكا وأوروبا يكافحان التضخم على حساب النمو

ترشيحاتنا

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

الإفراج عن فيديو تعرض زوج رئيسة الكونجرس السابقة للهجوم في منزله|فيديو

المغرب تخطط لتنفيذ 26مشروعا جديدا باستثمارات 28.5 مليار درهم

رئيس أذربيجان يستقبل السيسي بالقصر الرئاسي

رئيس اذربيجان يستقبل السيسي في القصر الرئاسي

قفزة كبيرة.. أسعار البيض اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق 28 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي...روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

في حفل زفافها.. عروس تنتقم من عشاقها السابقين بطريقة غريبة

ظهور وجه دب على المريخ |صور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ