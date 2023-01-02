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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ركود هذا العام.. نبأ غير سار من "النقد الدولي" مع بداية 2023

رئيسة صندوق النقد
رئيسة صندوق النقد الدولي

توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتضرر من الركود هذا العام، محذرة من أن العالم يواجه عاما "أصعب" مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، ذكرت جورجيفا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد.

وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية في مقابلة بثت مساء الأحد: “نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود”، لافتًا "نصف الاتحاد الأوروبي سيكون في حالة ركود هذا العام".

توقعات 2023 للنمو الاقتصادي العالمي

وخفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر، توقعاته لعام 2023 للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى استمرار الضغط الناجم عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.

ولفتت إلى أنه لأول مرة منذ 40 عاما، من المرجح أن يكون النمو السنوي للصين يعادل أو أقل من النمو العالمي، مما يعني أنه قد يجر النشاط الاقتصادي العالمي بدلا من دفعه.

وتشير تعليقاتها إلى أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض قريبا توقعاته الاقتصادية لعام 2023 مرة أخرى. وعادة ما تنشر توقعات محدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، والذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضحت جورجيفا أنه من المرجح أن تنجو الولايات المتحدة من أسوأ مراحل الانكماش الاقتصادي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى سوق العمل القوي لديها.

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