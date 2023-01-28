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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفول المشرمل

الفول المشرمل
الفول المشرمل

طريقة عمل الفول المشرمل، يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الفول وتعددت طرق إعداده لذلك تقدم الشيف نورا طريقة عمل الفول المشرمل. 

 

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المقادير فول أخضر طازج
 

زيت زيتون
ملعقة طماطم مصبرة
ملح حسب الذوق
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
1 ملعقة صغيرة كمون
1 بصلة صغيرة مبشورة 
3 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفرومين
فص ثوم مبشور
1 ملعقة صغيرة فلفل حار
2 كوب ماء دافئ
 

طريقة عمل الفول المشرمل 
 

نضع نصف كمية زيت الزيتون في الطنجرة أو الطاجين ونضيف البصل ورشة ملح ونحرك .
نثقب حبات الفول بعود خشبي حتى ينضج بسرعة ويمتص النكهات نديروه يفور  . 
نضيف كوب ماء دافئ والفلفل الأحمر ونصف ملعقة من الكمون والفلفل الحار والكركم والثوم وملح وملعقة ونصف كزبرة ولب الليمون المرقد وعصير الليمون .
نحرك المكونات معاً ونغطي الطاجين ونترك التوابل على نار متوسطة حتى تغلي .
نضيف الفول ونقلبه جيداً بالصوص  حتى يستوي
قبل التقديم نصب بقية كمية زيت الزيتون وبقية الكمون والكزبرة والبقدونس ونقلب المكونات لبضع دقائق .
نسكب الفول المشرمل  في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً

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