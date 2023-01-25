فوائد الفول السوداني.. تناوله بانتظام يحافظ على مستوى السكر

بسبب تدهور نمط الحياة ، تبدأ العديد من النواقص في الظهور في الجسم ، والتي تصبح أصل الأمراض الخطيرة، لكن الفول السوداني مليء بالعديد من العناصر الغذائية ، والتي تعمل معًا على إزالة هذه النقص ومنع الأمراض.



يحتوي على الكثير من الدهون الصحية

الفول السوداني غني بالدهون ، لكن هذه الدهون ليست ضارة. وفقًا لبحث منشور على NCBI ، فإن حوالي 50 بالمائة من كمية الدهون الموجودة فيه عبارة عن دهون أحادية غير مشبعة ، يسهل هضمها ولا تزيد من نسبة الكوليسترول.

لا يسمح بزيادة نسبة السكر في الدم

يظهر نفس البحث أن لوز الفقراء منخفض جدًا في مؤشر نسبة السكر في الدم وحمل نسبة السكر في الدم. وبسبب ذلك لا يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم بشكل سريع ، ولكن مرضى السكري يمكنهم السيطرة على مرض السكر عن طريق تناوله.



الفول السوداني مكمل للبروتين

الفول السوداني غني بالبروتين وكل هذا البروتين نباتي. والتي يمكن أن تزيل نقص البروتين في الجسم. ومع ذلك ، قبل تناوله ، اعلم من الطبيب أنك لا تعاني من الحساسية تجاهه.

هذه الأشياء مفقودة

البيوتين

نحاس

النياسين

حمض الفوليك

المنغنيز

فيتامين هـ

الثيامين

الفوسفور

الأساسية

المغنيسيوم.