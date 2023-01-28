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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في حفل زفافها.. عروس تنتقم من عشاقها السابقين بطريقة غريبة

عروس تنتقم من أحبائها
عروس تنتقم من أحبائها

 

إذا كنت تفكرين في الانتقام من حبيبك السابق، يمكن أن تكون هذه العروس من الصين مصدر إلهام لك، فقد تضمنت حركتها الجريئة ليس فقط دعوة جميع عشاقها السابقين لحضور حفل زفافها، بل جمعتهم كلهم على نفس المائدة المستديرة.

كان هدف العروس ببساطة هو التباهي أمام كل من ارتبطت بهم بما ضاع من بين يديهم بعد أن انفصلوا عنها.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة New York Post، انتشر مقطع فيديو قصير لانتقام العروس في حفل زفافها على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تم التقاط الفيديو في مقاطعة هوبي الصينية، وما أضاف المزيد من الحدة لخطة العروس هو الاسم الذي اختارته لتسمية الطاولة.

فقد وضعت علامة صينية على الطاولة عتد ترجمتها إلى الإنجليزية تعني بشكل دارج "جدول الإكسات السابقين".

وفقًا للبوابة، بدا الضيوف على الطاولة الملعونة في حالة من الغضب والاستياء ولم يستمتعوا على ما يبدو بحفل الزفاف ولو قليلاً.

وبينما ألقى أحدهم بزجاجة النبيذ بعيدًا، ، طأطأ آخر رأسه في حرج بعد أن ألقى نظرة على العروس السعيدة، مما جذب انتباه الحاضرين وكان حديث السوشيال ميديا لوقت طويل.

 

https://vm.tiktok.com/ZMYL2PmxT/

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