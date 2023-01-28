ظهور وجه دب على المريخ |صور

اكتشف علماء وكالة ناسا الأمريكية تكوينًا صخريًا غريبًا على كوكب المريخ يشبه وجه الدب بشكل مثير للدهشة.

رصدت مركبة استطلاع المريخ المدارية التابعة لوكالة ناسا الأمريكية تكوينًا جيولوجيًا غريبًا أدى إلى ظهور شكل يظهر للعين على أنه "وجه دب"، وذلك نتيجة الميل البشري لإدراك الأنماط العشوائية كأشياء مألوفة.

التكوين الصخري للدب

يتألف التكوين الصخري لأورسين من فوهات مزدوجة ذات مظهر لا يختلف عن عيون الدب على المريخ، خاصة عندما تم تصويرها مع تلة مميزة تشبه الخطم - وفقًا لما ذكره الأستاذ ألفريد ماكوين.

وأشار «ماكوين» الباحث في HiRise في بيان: "هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V (الأنف)، وحفرتان (هما العينان)، ونمط كسر دائري (يشبه الرأس)".

وأوضح كذلك: "قد يكون نمط الكسر الدائري ناتجًا عن استقرار الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة.

وربما يكون الأنف عبارة عن فتحة بركانية أو طينية، ويمكن أن تكون الرواسب عبارة عن حمم بركانية أو تدفقات طينية.