جيش إثيوبيا يرفض تقارير الإعلام الغربي عن استمرار القتال في تيجراي

أفادت وسائل إعلام غربية، في الأشهر الأخيرة، عقب توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية ، بإنهاء نزاع مسلح في منطقة تيغراي في شمال البلاد، دام عامين.



ورفضت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية المزاعم التي نقلتها وسائل الإعلام الغربية عن وجود القوات الأجنبية في منطقة تيغراي ، التي كانت مسرحًا لنزاع مسلح استمر قرابة عامين بين القوات الفيدرالية في البلاد وجبهة تحرير تيغراي الشعبية.



وقال الميجور جنرال تيشوم جيميتشو ، مديرية العلاقات الخارجية والتعاون العسكري في قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية ، في بيان: 'لا توجد قوة أمنية أخرى في منطقة تيغراي باستثناء جيش إثيوبيا

وصرح جميتشو بذلك خلال إيجاز حول تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغري. وحضر الإحاطة الملحقون العسكريون من مختلف الدول وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى مقرها في أديس أبابا.



وفي أواخر ديسمبر 2022 ، زعمت تقارير إعلامية غربية أن القوات من إريتريا المجاورة بدأت في مغادرة مدن في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا ، التي تحكمها جبهة تحرير تيغراي الشعبية المتمردة ، بعد توقيع اتفاق السلام.



وزعمت التقارير أن القوات الإريترية كانت تساعد القوات الحكومية الإثيوبية في قتالها مع جبهة تحرير تيغري. ومع ذلك ، تم رفض المزاعم مرارًا وتكرارًا من قبل كل من أديس أبابا وأسمرة.

وفي أوائل نوفمبر 2022 ، سهل الاتحاد الأفريقي التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية ، مما وضع حداً لما يقرب من عامين من القتال في الجزء الشمالي من البلاد. قُتل آلاف الأشخاص ونزح ملايين آخرون أثناء النزاع المسلح.



وأضاف جميتشو أن معاهدة السلام جعلت من الممكن لإثيوبيا والدول المجاورة أن 'تتنفس أجواء السلام'.

مهدت اتفاقية السلام الطريق أمام المساعدات الإنسانية ، التي كان الوصول إليها مقيدًا في السابق ، والعودة التدريجية للخدمات العامة ، بما في ذلك البنوك والاتصالات والكهرباء والوقود.