إثيوبيا تعلن موافقتها للحوار مع التيجراي ولكن بشرط

أعلنت الحكومة الإثيوبية استعداداها للانخراط في محادثات سلام، لكنها اشترطت استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيجراي الشمالية، جاء ذلك عقب دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف "الفوري" للمعارك.

وقالت الحكومة إنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة "الهجمات المتكررة" من قبل سلطات المتمردين في تيجراي التي وصفتها بأنها "متواطئة بشكل نشط" مع "قوى أجنبية معادية".

وأشارت السلطات الفدرالية في بيان إلى أنه "من الضروري أن تستعيد حكومة إثيوبيا السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والمنشآت الفدرالية الأخرى في منطقة" تيجراي، لـ "حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها"، وقالت إنها "مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي".

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، وأعرب عن "قلقه العميق إزاء المعلومات عن احتدام القتال" في تيجراي.

وردا على تلك الدعوة أعلنت "جبهة تحرير شعب تيجراي" استعدادها لاحترام "وقف فوري للعمليات القتالية"، وقالت: "ندعو أيضا المجتمع الدولي الى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيجراي واتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر إلى طاولة المفاوضات".