عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيور سبب تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إثيوبيا

طائرة من طراز ”بوينج
طائرة من طراز ”بوينج 737 ماكس”

لم يتفق محققو الحوادث الأمريكيون مع السلطات الإثيوبية فيما يتعلق بسبب العطل الذي أصاب أجهزة الاستشعار والذي سبق تحطم طائرة من طراز ”بوينج 737 ماكس” في مارس من عام 2019 بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أوضح المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أنه خلص إلى أن القراءة السيئة لجهاز الاستشعار نتجت عن الاصطدام بجسم ما، على الأرجح طائر.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 157 شخصا.

وكانت هيئة الطيران الإثيوبية قد أعلنت أن القراءات الخاطئة التي قدمها جهاز الاستشعار، الذي يقيس اتجاه مقدمة الطائرة، نجمت عن مشكلات كهربية كانت موجودة منذ تصنيع الطائرة.

ويتفق الجانبان الأمريكي والإثيوبي، على أن قراءات أجهزة الاستشعار هي التي دفعت نظام تحكم آلي في الطيران، جديد على طراز ”ماكس”، لتوجيه مقدمة الطائرة للأسفل، ولم يتمكن الطيارون من استعادة السيطرة عليها.

ومن المقرر أن تمثل شركة بوينج غدًا الخميس أمام محكمة اتحادية في تكساس بتهمة الاحتيال على الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتحدث أقرباء بعض ضحايا الحادث.

الحوادث الأمريكيين السلطات الإثيوبية العطل عطل طائر بوينغ 737 ماكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حادثة غريبة .. كلب يطلق النار على مالكه ويقتله بأمريكا

الكرملين يفجر مفاجأة: بوتين لم يجر أي محادثات مع زيلينسكي منذ سنوات

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

العراق يبيع نفطا بأكثر من 7.7 مليار دولار في ديسمبر

بايدن يعتزم الإعلان عن إرسال دبابات من طراز أبرامز لأوكرانيا اليوم

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

لحماية بيتك من السرقة .. لا يفوتك تنفيذ هذه الحيلة

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

نتائجها سريعة جدًا.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ