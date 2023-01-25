الطيور سبب تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إثيوبيا

لم يتفق محققو الحوادث الأمريكيون مع السلطات الإثيوبية فيما يتعلق بسبب العطل الذي أصاب أجهزة الاستشعار والذي سبق تحطم طائرة من طراز ”بوينج 737 ماكس” في مارس من عام 2019 بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أوضح المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أنه خلص إلى أن القراءة السيئة لجهاز الاستشعار نتجت عن الاصطدام بجسم ما، على الأرجح طائر.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 157 شخصا.

وكانت هيئة الطيران الإثيوبية قد أعلنت أن القراءات الخاطئة التي قدمها جهاز الاستشعار، الذي يقيس اتجاه مقدمة الطائرة، نجمت عن مشكلات كهربية كانت موجودة منذ تصنيع الطائرة.

ويتفق الجانبان الأمريكي والإثيوبي، على أن قراءات أجهزة الاستشعار هي التي دفعت نظام تحكم آلي في الطيران، جديد على طراز ”ماكس”، لتوجيه مقدمة الطائرة للأسفل، ولم يتمكن الطيارون من استعادة السيطرة عليها.

ومن المقرر أن تمثل شركة بوينج غدًا الخميس أمام محكمة اتحادية في تكساس بتهمة الاحتيال على الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتحدث أقرباء بعض ضحايا الحادث.