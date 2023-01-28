ربنا موجود.. رمضان عبدالمعز: المؤمن لا يحمل الهم ولا يكتئب |فيديو

تساءل الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن كيفية أن يحمل المؤمن الهم والقلق ويعيش فى اكتئاب نتيجة الظروف أو ضيق العيش وينسى أن الله سبحانه وتعالى موجود، لافتا إلى أن الإيمان نعمة كبيرة من الله، ومن نعمه أن أنزل علينا أفضل رسله وأعظم كتبه.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، اليوم السبت، أن من حقنا أن نفرح ولا نحمل الهم بدليل قوله تعالى "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ"، مشيرًا إلى أن الناس مكتئبة ومهمومة، ولكن ذكر نعم الله يؤدي لسكينة القلب والاطمئنان.

وتابع، أن كل شخص له مع الله حال، فهناك ناس تصل لله من باب الصدقة، وأخرى من باب الصيام، وأخرى من باب جبر الخواطر، وأخرى تصل من باب قضاء حوائج الناس، مؤكدًا أن هذا من كرم الله علينا.



