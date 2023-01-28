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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة جديدة للأهلي.. الأحمر يخطف الجزائري أحمد القندوسي من الزمالك

القندوسي
القندوسي

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، توصله لاتفاق مع الأهلي، بشأن انتقال أحمد القندوسي للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسميا.. أحمد القندوسي ينضم إلى الأهلي 

وكتب وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي الأهلي المصري”.

وأضافت الصفحة الرسمية للنادي الجزائري، “ تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق و تتمنى له التوفيق في مشواره الكروي”.

وكان القندوسي قريبا من الانتقال لصفوف الزمالك الغريم التقليدي للأهلي، إلا أن الصفقة لن تكتمل، لينتقل اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر..

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