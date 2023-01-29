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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط وسط صفوف الجيش الألماني.. وهذا سببه

ألمانيا
ألمانيا

تعاني القوات الألمانية من حالة من العجز التسليحي الواضح، مقارنة بغيرها من دول أوروبية، ما فاقم حالة الإحباط بين جنوده، وأكدت ذلك  مجلة "الإيكونوميست" البريطانية.

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وتقول المجلة، إن هذه الحالة زادت مع الضغط على ألمانيا بارسال المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا.

ويبلغ عمر المعدات اللاسلكية المستخدمة من قبل القوات الألمانية 40 عاما، ويسهل اعتراضها.

ولا تقوم ألمانيا بتجهيزات وتحديثات على قواتها كما تقوم الدول المجاورة لها.

ومن بين 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما، هناك 150 فقط عاملة.

ووفق تقرير أصدره في ديسمبر إيبرهارد زورن، المفتش العام للقوات المسلحة، فإن الجيش الألماني لا يملك حتى ما يكفي من الإسعافات الأولية.

يشعر الجيش الألماني بالمشكلة أكثر، من عدم وجود ما يكفي ألمانيا كقوة كبيرة على الساحة العالمية.

طلبت ألمانيا 35 طائرة مقاتلة من طراز F-35 مصنوعة في أمريكا لتحل محل أسطولها من طائرات تورنادو، ولكن لن يتم تسليمها إلا في عام 2027.

وقبل أيام، أعلنت شركة "راينميتال" الدفاعية الألمانية أنها "قد" تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 139 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد" "إذا لزم الأمر".

وبعد ثلاثة أيام من بدء الحرب الأوكرانية، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن ألمانيا مصممة على امتلاك جيش قوي ومتطور.

وأعلن عن "نقطة تحول" تضمنت إنشاء صندوق إضافي بقيمة 100 مليار يورو ( 107 مليار دولار) للقوات المسلحة، أي ضعف ميزانية الدفاع السنوية.

 

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