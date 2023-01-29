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برلمان

البرلمان يوافق على تحديد موعد مناقشة 25 طلبًا مقدمًا من النواب |تفاصيل

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 25 طلبًا مقدمًا من النواب على النحو التالي:
1. العضو عبد المنعم إمام وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع لائحة مالية موحدة لتوصيل المياه والصرف الصحي.

2. العضو مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

3. العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

4. العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد مكاتب التوثيق والشهر العقاري وتطويرها وخاصة بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.

5. العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضم العاملين بالخارج للشمول المالي وتحقيق امتيازات جمركية لهم.

6. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الشباب من مخاطر الألعاب الألكترونية.

7. العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ربط البحث العلمي بالإنتاج.

8. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع البحث العلمي.

9. العضو عماد خليل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

10. العضو عماد خليل وعشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن التحول الرقمي وحوكمة الخدمات الحكومية.

11. العضو عماد خليل وعشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن خطة التوظيف وتوفير فرص عمل للخريجين.

12. العضو أماني الشعولي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمار في القطاع السياحي وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

13. العضو عبد المنعم إمام وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

14. العضو عبد المنعم إمام وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

15. العضو عبد المنعم إمام وعشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الكهرباء في ظل الزيادة المرتقبة.

16. العضو سامية توفيق وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات تشغيل مستودعات البوتاجاز بعد قرار نقلها خارج الكتلة السكنية.

17. العضو هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

18. العضو نجوى خلف وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون.

19. العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مراكز التدريب المهني.

20. العضو هند رشاد وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتفعيل قانون المحال العامة الجديد.

21. العضو هند رشاد وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات كودية مسبوقة الدفع.

22. العضو شادية خضير الجمل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الحفاظ على اللغة العربية ونشر استخدامها في جميع أوجه حياتنا.

23. العضو هند رشاد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

24. العضو ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور نقابة المخترعين والتنسيق بينها وبين أكاديمية البحث العلمي.

25. العضو سكينة سلامة وأكثر من عشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي.

الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى النواب الحكومة الجامعات المصرية

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