سعر الدولار اليوم أمام الجنيه خلال منتصف التعاملات

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 29-1-2023، لليوم الرابع على التوالي بدون أي تغيير في معظم البنوك المصرية العاملة داخل السوق.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم في البنوك 29 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الذهب اليوم أيضا بالاضافة إلى أسعار العديد من السلع.

أسعار الدولار اليوم



وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 29.82 جنيها للشراء و 29.92 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري، بنك مصر” 29.74 جنيها للشراء و29.84 جنيه للبيع.



اقرأ أيضا:

2000 جنيه ارتفاع.. سعر طن الحديد اليوم الاحد

ارتفعت تاني.. مفاجأة أسعار الدواجن اليوم في الاسواق

سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار اليوم 29.84 جنيها للشراء و 29.94 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني،، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، الاستثمار العبي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول".

أقل سعر للدولار

وقدم بنك التنمية الصناعية أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 29.74 جنيها للشراء و 29.84 جنيها للبيع.



أعلى سعر للدولار



وصل أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نح 29,9 جنيها للشراء و 29.94 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ارتفاع الإحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، نحو 470 مليون دولار، خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأظهر البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ"860" مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

عودة البنوك

وتستأنف البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد؛ عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بمنح إجازة للجهاز المصرفي المحلي بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة المصرية، بعد أن تم تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضي بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة.



بحسب قرار البنك المركزي المصري والذي تضمن منح الجهاز المصرفي المصري سواء البنوك الحكومية أو الخاصة بصورتيها العربية والأجنبية؛ والتي تضمنت 3 أيام إجازة منذ الخميس وحتي الأحد، بما في ذلك يومي السبت والجمعة من كل أسبوع كعطلة دورية.



ويبدأ العمل في البنوك المصرية في الثامنة صباحا وحتي الرابعة مساء بالنسبة لفروع البنوك والإدارات العليا، و الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بالنسبة للفروع البنكية ومعاملات العملاء سواء الأفراد أو الشركات.



