66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعات كبيرة ومتتالية خلال الشهر الجاري، سجلت خلالها سعر كيلو الدواجن ارتفاع بأكثر 25 جنيها تقريبا، نتيحجة ارتفاع أسعار الاعلاف.

ارتفاع سعر الدواجن

وأوضح سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة أسباب ارتفاع سعر الدواجن، مشيرًا إلى أن الصناع واجهوا أزمة الفترة الماضية بسبب نقص الأعلاف.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أنّ مربي الدواجن تأنوا في تسكين الكتاكيت للتأكد من الإفراج عن الأعلاف، لافتًا إلى أن سعر الكتكوت كان 3 جنيهات ووصل حاليا إلى 17 جنيهًا وهو ما يؤكد على أن هناك إقبالًا على شراء الكتاكيت.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن اليوم الاحد 29-1-2023، ضمن نشرته الخدمية التي قدم خلالها أسعار اللحوم أيضا وغيرها من السلع.

ورارتفع سعر الدواجن البيضاء اليوم مسجلة 66 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 70 إلى 72 جنيها للكيلو، وتصل في بعض المناطق إلى 75 جنيها، وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحالات التجزئة.

سعر الدواجن اليوم

ووصل سعر الدواجن الامهات اليوم الاحد 29 يناير 2023 إلى 53 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 58 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 75 جنيها لليكلو لتصل إلى النستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

سعر الكتكوت اليوم

ووصل سعر الكتكوت خلال تعاملات اليوم الاحد 29-1-2023، إلى 17 جنيها

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم الاحد على ارتفاع اول أمس السبت، حيث سجل طبق البيض الابيض اليوم 91 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 96 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم

ووصل سعر سعر البيض الاحمر اليوم إلى 91 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 96 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم 104 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 108-110 جنيهات للطبق.

سعر الدواجن البلدي اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البلدي 85 جنيها للكيلو الواحد، ووصل سعر البط اليوم إلى 90-95 جنيها للكيلو.