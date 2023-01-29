أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق ومنافذ الزراعة

على الرغم من الإفراجات المستمرة عن أعلاف الدواجن إلا أننا نشهد ارتفاعات متتالية فى أسعار الدواجن والبيض حتى أصبحت عبئا كبيرا على المستهلك، إلا أنه هناك توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان



أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة

يصل سعر كيلو الفراخ إلى 49 جنيها، والدجاجتان وزن 1800 جرام إلى 135 جنيها، أما الأوراك فتسجل 70 جنيها، وجوز السمان 70 جنيها، وكيلو البط المسكوفى بـ70 جنيها، والصدور بالعظم يصل سعرها إلى 90 جنيها، وكيلو الأجنحة بـ 50 جنيها .

أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 يناير

جاء متوسط أسعار الدواجن البيضاء 57 جنيهًا، ويصل سعر الدواجن للمستهلك 62 جنيهًا ، كما يصل سعر أسعار الدواجن الساسو 71 جنيهًا، ويصل سعر الدواجن للمستهلك 63 جنيهًا.

وسجل متوسط أسعار الدواجن البلدي 70جنيهًا، ويصل سعر الفراخ للمستهلك 75 جنيهًا للكيلو ، كما سجل متوسط أسعار الدواجن الأمهات 50 جنيهًا، ويصل سعر الدواجن للمستهلك 55 جنيهًا..



وثبت سعر كيلو البانيه عند 140 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء نحو 59 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو هياكل الدواجن إلى 35 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الأجنحة مستوى 45 جنيها، وبلغ كيلو الكبد والقوانص 55 جنيها .

أسعار البيض بمنافذ الزراعة اليوم الأحد

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 86 جنيها ، بينما تصل سعر كرتونة كرتونة البيض الأحمر إلي 89 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي إلي 95 جنيها بمنافذ الزراعة .

بيض السمان

وطرحت وزارة الزراعة بيض السمان بأسعار منخفضة سعر كرتونة بيض السمان بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا ، في ظل خطة الوزارة لتوفير البدائل الغذائية المناسبة للسلع مرتفعة السعر.

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق

سعر البيض الأحمر فى المزرعة 90 جنيه والبيض الأبيض من 90 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح في الأسواق حاليا بين 95 و 100 جنيه، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي من 100 جنيها ليصل إلي المستهلك ب 110 جنيهات

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