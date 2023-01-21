مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت ، مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إلى 29.69 جنيه في البنوك الحكومية مُتراجعًا بإجمالي 2.36 جنيه.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية أول أمس الخميس المصريين عن الدولار وانتهاء مشكلته قائلا، :" إحنا عايشين والظروف الصعبة دي هتمر وياما مرت على مصر ظروف أصعب من كده.. بعزيمة وفهم وصبر الشعب المصري استطاع تجاوز الظروف الصعبة".

وتابع الرئيس قائلا :" خلال الشهور الماضية كان هناك مشكلة في الدولار لكن الحمد لله لم تعد هناك مشكلة في الدولار ، ونعمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من الموانئ".

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اعتماد الجنيه في روسيا

وفي سياق متصل بدأ البنك المركزي الروسي، الأربعاء الماضي 18 يناير ، في تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى شملت الجنيه المصري ، إذ تم تحديده الجنيه بـ 2.33 روبل روسي.

مؤتمر رئيس الوزراء

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي تعافي الاقتصاد المصري، هلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي ، الإفراج عن بضائع بـ4.8 مليار دولار خلال 4 أيام ما يؤكد عودة موارد النقد الأجنبي لطبيعتها، وارتفاع الصادرات لـ53.8 مليار دولار في 2022.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية التى تتطلب خلال عام 2023.

رئيس الوزراء

بيان البنك المركزي

اما البنك المركزي المصري فأصدر بيانًا الاثنين الماضي كشف فيه عن اخر تطورات الازمة والاقتصاد، قال فيه إن سوق الصرف المصرية شهدت حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيهًا، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

وأعلن البنك عن تم رصد عدة مؤشرات إيجابية مُتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

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التخلص من الدولار

وأقدم الملايين على بيع مما لديهم من دولارات ، إذ طل رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في تصريحات تليفزيونية وقال إن هناك الكثير من الأشخاص قاموا ببيع الدولار والعملات الأجنبية لشراء شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 25% من بنكي الأهلي ومصر، أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها، والذي يعد الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي.

انهيار السوق السوداء

وانهارت السوق السوداء للدولار بشكل كامل نتيجة مرونة سعر الصرف في البنوك ، فضلا عن إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 .

ودعم قوة الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية عدة قرارات للدولة أبرزها رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ والسماح بتصدير الذهب، مما يؤكد على قدرة الدولة على توفير الدولار.

الدولار

سعر الدولار

وعلى مستوى التعاملات المحلية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء 11 يناير .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة إلى السوق المحلية، سجّلت الورقة الخضراء ثباتًا مقابل الجنيه ، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 21-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر استقرارا ، ووصل إلى 29.69 جنيه للدولار الواحد بعد ما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء الماضي 11 يناير في البنك الأهلي.

الدولار

واستقرت الورقة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية، حتى سجّلت أمام الجنيه مستويات 29.87 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.77 جنيه للشراء و 29.87 للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف العملة الأكثر قوة عالميا استقرارا محليًا بعد ارتفاع عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وسجل أعلى مستوى في البنك المصري الخليجي عند 29.89 جنيه، وبنك قناة السويس 29.79 للشراء و 29.89 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.69 جنيه للشراء و”29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.69 جنيه للشراء، 29.79 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.69 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.79 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 29.69 جنيه للشراء، فيما سجّل الأخضر في البنك المصري الخليجي أعلى سعر 29.89 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.69 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.79 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.89 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الأمريكي في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارًا بعد عدة قفزات مُتتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.79 جنيه للشراء 29.89 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجّل 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 جنيه للبيع .

أسعار الدولار

أسعار الدولار عالميًا

وهبط الأخضر على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ 9 شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وبحسب مؤشر الدولار ، تراجع أمام باقي العملات إلى 101.99 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".

وهبط مؤشر الدولار متأثرا ببيانات انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية جائحة كورونا، مما دعم توقعات إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

الدولار

وأقدم الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي 2022 برفع أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلاف الأخيرة 50 نقطة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.