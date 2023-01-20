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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سجل أقل من 30 جنيها| الجنيه المصري ينتعش أمام الدولار.. تفاصيل

أنخفاض أسعار الدولار
أنخفاض أسعار الدولار في البنوك اليوم

شهد سعر  الدولار، اليوم، الجمعة تراجعا كبيرا بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمس، بالكلية الحربية. 

واستقر أسعار الدولار  مقابل الجنيه اليوم الجمعة، مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إلى 29.69 جنيه في البنوك الحكومية مُتراجعًا بإجمالي 2.36 جنيه.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية أمس الخميس عن الدولار وانتهاء مشكلته قائلا،  :" إحنا عايشين والظروف الصعبة دي هتمر وياما مرت على مصر ظروف أصعب من كده.. بعزيمة وفهم وصبر الشعب المصري استطاع تجاوز الظروف الصعبة".

وطمأن الرئيس المصريين قائلا :"  خلال الشهور الماضية كان هناك  مشكلة في  الدولار لكن الحمد لله لم تعد هناك مشكلة في الدولار ، ونعمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من الموانئ".

سعر الدولار 

 

انهيار السوق السوداء

وحدث شلل داخل السوق السوداء للدولار نتيجة مرونة سعر الصرف في البنوك ، فضلا عن إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 .

 

السيسي للمواطنين: الظروف الصعبة هتعدي والله العظيم أنا مطمئن جدا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في الكلية الحربية اليوم ، والتقى بمجموعة من أسر وأهالي الطلبة المستجدين.

\ وقال الرئيس السيسي في كلمته على هامش الزيارة: "والله العظيم أنا مطمئن جدا، ولو الظروف صعبة هتعدي".

 وأضاف الرئيس السيسي: "افتكروا يا مصريين لما كان بيتقال الأشرار فجروا جامع أو كنيسة شوفوا مصر كانت بتبقى زعلانة إزاي، وإحنا تجاوزنا هذا الامر وأنهيناه ".

 

يقارب الـ 30 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

 

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الجمعة 20- 1-2022، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة.

 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.88 جنيه للبيع، و29.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.36 جنيه للبيع، و32.23 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.93 جنيه للبيع، و36.78 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 7.95 جنيه للبيع، و7.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 97.89 جنيه للبيع، و97.50 جنيه للشراء.

 

 

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