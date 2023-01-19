السيسي : اللي حاصل معانا نتاج ظروف دولية إحنا مش السبب فيها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في الكلية الحربية اليوم ، والتقى بمجموعة من أسر وأهالي الطلبة المستجدين في الكلية.

ووجه الرئيس السيسي في كلمته على هامش الزيارة ، رسالة للمصريين قائلا:" بالصبر والفهم نستطيع عبور أي أزمة".

وقال الرئيس السيسي:" ما نحن فيه نتاج ظروف دولية إحنا مش السبب فيها ، والظروف الدولية صعبة ولها تداعيات كبيرة على العالم بأكمله".

وأضاف الرئيس السيسي:" الظروف العالمية أثرت كثيرا على تكلفة الحياة سواء كانت طافة او سلع أساسية أو مستلزمات إنتاج والاسعار ارتفعت على مستوى العالم ".