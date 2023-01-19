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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : اللي حاصل معانا نتاج ظروف دولية إحنا مش السبب فيها

السيسي
السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في الكلية الحربية اليوم ، والتقى بمجموعة من أسر وأهالي الطلبة المستجدين في الكلية.

 

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 ووجه الرئيس السيسي في كلمته على هامش الزيارة ، رسالة للمصريين قائلا:"  بالصبر والفهم  نستطيع عبور أي أزمة".

وقال الرئيس السيسي:" ما نحن فيه نتاج ظروف دولية إحنا مش السبب فيها ، والظروف الدولية صعبة ولها تداعيات كبيرة على العالم بأكمله".

 وأضاف الرئيس السيسي:"   الظروف العالمية أثرت كثيرا على تكلفة الحياة سواء كانت طافة او سلع أساسية أو مستلزمات إنتاج والاسعار ارتفعت على مستوى العالم ".

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