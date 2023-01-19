عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار صرف الدولار والعملات اليوم الخميس 19- 1-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 19- 1-2022، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.67 جنيه للبيع، و29.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.15 جنيه للبيع، و32.03 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.72 جنيه للبيع، و36.59 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 7.90 جنيه للبيع، و7.87 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 97.20 جنيه للبيع، و96.85 جنيه للشراء.

أسعار الدولار العملات العربية سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

ترشيحاتنا

اشتراك تويتر بـ 84 دولارًا.. تغييرات جديدة تصل خدمة Twitter Blue

بعد تحديد 26 يناير.. 10 معلومات هامة عن حقوق الموظفين في الإجازات

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 19 يناير 2023

ضربة موجعة| تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك

الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر إلى أوكرانيا لضرب القرم.. تفاصيل

رئيس الوزراء: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيدي الشرطة وثورة يناير| أبرز عناوين صباح البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة لمسلسل معاوية بن أبي سفيان.. من سيكون البطل؟

في عيد ميلادها.. تعرف على سر أناقة إطلالات أنغام

لا تتجاهله .. ألم الجانب الأيمن مؤشر كارثي لهذا النوع من السرطان

مصممة أزياء روسية تكشف عن طريقة ارتداء كوتشي مع فستان 2023

فيديو

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ