سعر الدولار في البنوك اليوم 22-1-2023

وصل سعر الدولار لدرجات مستقرة أمام الجنيه في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 22-1-2023، مع استئناف العمل بالبنوك بعد العودة من العطلة الأسبوعية.

ولم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية منذ الخميس الماضي سواء بنوك الحكومة أو القطاع الخاص اليوم بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي في منتصف الأسبوع السابق.

سعر البنك المركزي

واعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ 29.77 جنيها للشراء و 29.87 جنيها للبيع .

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.43 جنيها للشراء و 29.53 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.65 جنيها للشراء و 29.75 جنيها للبيع في بنك المشرق.

ثالث أقل سعر

ووصل ثالث أقل سعر دولار في بنكي مصر والأهلي الحكوميين نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.79 جنيها للشراء و 29.89 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي،، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، المصرف المتحد، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.8 جنيها للشراء و 29.9 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، ميد بنك ، HSBC".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.84 جنيها للشراء و 29.89 جنيها للبيع في بنك الاستثمار العربي

الاقتصاد والبنك المركزي

وأعلن البنك المركزي عن سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر، حيث وصل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا رغم سداد تلك المديونيات بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر.

اعتماد الجنيه المصري

واعتمد البنك المركزي الروسي، الأربعاء الماضي الجنيه المصري ضمن سلة عملاته الرئيسية، إذ تم تحديده الجنيه بـ 2.33 روبل روسي.

مصادر النقد الأجنبي

وأظهرت تقارير حكومية عن زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي بصورة كبيرة سواء من السوق المحلية وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خلال الأسبوع الماضي لما يقارب المليار دولار بالإضافة لتحقيق طفرة في مبالغ التداول في سوق الانتربنك خلال الأيام الماضية.

وسجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخًرا.

ونجح الجهاز المصرفي في تغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال 3 أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، بالإضافة لتغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وقام الجهاز المصرفي في الترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.