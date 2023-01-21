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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت، استقرارا علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ 29.77 جنيها للشراء و 29.87 جنيها للبيع .

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تعرف على سعر الدولار الأمريكي عالميا اليوم السبت

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه  29.43 جنيها للشراء و 29.53 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

 

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه 29.65 جنيها للشراء و 29.75 جنيها للبيع في بنك المشرق

ثالث أقل سعر 

ووصل ثالث أقل سعر دولار في بنكي مصر والأهلي الحكوميين  29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع.

 

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه  29.79 جنيها للشراء و 29.89 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي،، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات،  قناة السويس، المصرف المتحد، بلوم، مصرف أبوظبي السلامي، التجاري الدولي CIB، الامارات دبي الوطني

 

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه  29.8 جنيها للشراء و 29.9 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، ميد بنك ، HSBC".

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه 29.84 جنيها للشراء و 29.89 جنيها للبيع في بنك الاستثمار العربي

الاقتصاد والبنك المركزي

 

واعلن البنك المركزي  عن  سداد 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر، حيث وصل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا رغم سداد تلك المديونيات بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

 

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر.

 

 

اعتماد الجنيه المصري

واعتمد البنك المركزي الروسي، الأربعاء الماضي الجنيه المصري ضمن سلة عملاته الرئيسية، إذ تم تحديده الجنيه بـ 2.33 روبل روسي.

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