جماهير الزمالك توجه التحيه لـ فيريرا وتطالب بصفقات جديدة

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة باستاد القاهرة على توجيه التحية لـ جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري .

وطالبت جماهير الزمالك المتواجدة في استاد القاهرة بدعم الفريق الأول لكرة القدم بحسم صفقات تليق باسم القلعة البيضاء.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من،محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

واستبعد الجهاز الفنى من التشكيل أحمد فتوح الذى دخل فى قائمة المباراة .

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود حمدي في حراسة المرمى

خط الدفاع : باسم علي - محمود مرعي - محمود رزق - جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد - مهند لاشين - كريم نيدفيد - محمد رضا - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن