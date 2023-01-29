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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

2 فبراير.. خالد الغندور يشوق جمهور الزمالك لقرار مصيري

صدى البلد

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن مفاجاه باتخاذ قرار مهم يوم ٢ فبراير .


وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" بعد صلاة الاستخارة اتخذت قرار مهم في حياتي المهنية سأعلن عنه يوم الخميس ٢ فبراير بإذن الله ".


وقال شبانة خلال برنامجه «من الآخر» والمذاع عبر «راديو شعبي إف إم»، إن كهربا استعد بمذكرة رد على شكوى الزمالك الجديدة ضده، وهدفه من تلك المذكرة عدم صدور قرار بإيقافه مجددا وأنه سيطلب استمرار المشاركة في المباريات، من أجل ضمان الحصول على أموال، لسداد الغرامة لصالح الزمالك، إذ شرح بالمذكرة أن الغرامة ضخمة بالنسبة له، وإن كان سيسدد نصفها لأنها تضامنية مع النادي البرتغالي.

وواصل: «كهربا سيبدي حسن النية بدفع جزء من العقوبة فورا قد يصل إلى ربعها، وكل طرف يفسر ما سيحدث يوم الخميس بطريقته ولكن كهربا جاهز لكل شيء».

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