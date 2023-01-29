برنامج تدريبي لبناء القدرات وتنمية السلوك التكنولوجي للعاملين بسيناء

نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا تدريبا لبناء القدرات وتنمية السلوك التكنولوجي للعاملين بديوان عام محافظة شمال سيناء والوحدات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لوزارة الداخلية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي ان البرنامج التدريبي لمدة يومين ويستهدف ١٠٠ موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات التابعة.

وأضاف المحافظ، أن البرنامج يأتى في إطار تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية واستكمالا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لمحافظات مصر وبالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية.

الوعي التكنولوجي



وأشار اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ،الي أن التدريب تناول العديد من المحاور الخاصة بالسلوك والوعي التكنولوجي منها شبكات الحاسب ، الانترنت وقوانين الشبكات، الأنظمة الذكية ، الميتا فيرس وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي، والعملات الرقمية ،انتهاك الخصوصية ،الشبكات السلكية واللاسلكية،التحول الرقمي والمهارات الرقمية ، اضرار التحول الرقمي علي بعض البرامج مثل الواتس اب والفيس بوك، الأمن السيبرالي والجرائم الالكترونية،استخدام الانترنت عبر الأقمار الصناعية.

جري التدريب بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وبحضور عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، محمد محسن رمضان خبير الأمن السيبرالي والجرائم الالكترونية بالمعهد الأمني بوزارة الداخلية، محمود قنديل مدير مشروعات وزارة الاتصالات، تامر صلاح مشرف البرنامج التدريبي بالمعهد الأمني بوزارة الداخلية.

