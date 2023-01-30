كود أخلاق | محمد فضل الله يطرح خمسة مرتكزات لتطوير منظومة الكرة بمصر

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي خمسة مفاهيم من أجل تطوير منظومة كرة القدم المصرية فى قادم الأيام.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

خمس مفاهيم كبار جداً تحتاج أن تطبقهم منظومة كرة القدم المصرية كأول خطوة نحو التطوير

فضل الله يطرح خمسة مرتكزات لتطوير الكرة المصرية



أولاً :- وجود رابطة للأندية المحترفة ذات شخصية اعتبارية مستقلة " منفصلة تماما عن اتحاد كرة القدم " وليس كما هو موجود حالياً تطبق محددات الاحتراف الدولية

ثانياً :- وجود كود وطنى للانضباط يتوافق تماماً مع الكود الدولى للانضباط الصادر عن ( الفيفا عام ٢٠١٩ )

ثالثاً :- وجود كود وطنى للأخلاق يتوافق تماماً مع الكود الدولى للأخلاق الصادر عن ( الفيفا عام ٢٠٢٠ )

رابعاً :- اصدار وتطبيق قانون اللعب المالى النظيف يتوافق تماماً مع المُطبق فى كل الأندية الأوروبية

خامساً:- وجود لائحة تحكم حوكمة عمل اتحاد كرة القدم مع الأندية اعضاء الجمعية العمومية تتوافق تماماً مع لائحة الحوكمة المنصوص عليها فى الدليل القانونى الصادر عن الفيفا ( عام ٢٠٢٢ )

ملحوظة هامة " الخمس مرتكزات سالفة الذكر هى الأساس فى بناء منظومة كرة قدم قوية فى أى دولة " ،،، غير ذلك احتمالية التطوير صعبة جدا جدا جدا