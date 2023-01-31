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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| 5 أبراج تكره الحفلات.. ناقد موضة يعلق على فستان أديل.. علامات تكشف نقص فيتامين ب 12

5 أبراج تكره الحفلات
5 أبراج تكره الحفلات

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

سعر فستان جورجينا في عيد ميلادها يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

حرصت عارضة الأزياء جورجينا  صديقة رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال الأحتفال بعيد ميلادها الـ 29.

5 أبراج تكره الحفلات...تفتكر مين هما؟

هناك أشخاص يحبون التنشئة الاجتماعية ، ويذهبون إلي المقاهي والنوادي المختلفة ، وحتى الحفلات المنزلية ، لكن هناك من يكره كل ذلك من أعماق قلوبهم، هل أنت واحد منهم.

هذه العلامات تكشف نقص فيتامين ب 12| خالي بالك

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا العامة، من بين مجموعة واسعة من العناصر الغذائية ، يعتبر فيتامين ب 12 ضروريًا للغاية، فهو لا يساعد فقط في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، ولكنه يدعم أيضًا نظامنا العصبي ويعزز صحة الدماغ، هذا هو السبب في أن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 يمكن أن تسبب مضاعفات تدريجيًا، هذا هو الوقت الذي يجب أن تختبر نفسك فيه.

جسمها curvy| ناقد موضة يعلق على فستان اديل في أحدث ظهور لها

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة العالمية أديل، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.
تألقت أديل على المسرح بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود و اتسم التصميم بأنه مرصع بالأحجار القيمة التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.

 

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