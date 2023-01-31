نشرة المرأة والصحة| 5 أبراج تكره الحفلات.. ناقد موضة يعلق على فستان أديل.. علامات تكشف نقص فيتامين ب 12

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

حرصت عارضة الأزياء جورجينا صديقة رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال الأحتفال بعيد ميلادها الـ 29.

هناك أشخاص يحبون التنشئة الاجتماعية ، ويذهبون إلي المقاهي والنوادي المختلفة ، وحتى الحفلات المنزلية ، لكن هناك من يكره كل ذلك من أعماق قلوبهم، هل أنت واحد منهم.

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا العامة، من بين مجموعة واسعة من العناصر الغذائية ، يعتبر فيتامين ب 12 ضروريًا للغاية، فهو لا يساعد فقط في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، ولكنه يدعم أيضًا نظامنا العصبي ويعزز صحة الدماغ، هذا هو السبب في أن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 يمكن أن تسبب مضاعفات تدريجيًا، هذا هو الوقت الذي يجب أن تختبر نفسك فيه.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة العالمية أديل، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

تألقت أديل على المسرح بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود و اتسم التصميم بأنه مرصع بالأحجار القيمة التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.