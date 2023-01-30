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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان جورجينا في عيد ميلادها يثير ضجة.. رقم صادم

جورجينا
جورجينا

حرصت عارضة الأزياء جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 29

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ظهرت جورجينا في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول بأكمام طويلة باللون الأوف وايت ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

حمل فستان جورجينا في عيد ميلادها توقيع Khaite، وبلغ سعره 3880 ريال سعودي أي ما يقرب من 31 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

تزينت جورجينا ببعض المجوهرات الأنيقة و الفخامة، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا على خصلات شعرها المموج، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
 

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