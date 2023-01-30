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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يحذر: العالم ليس مستعدا للوباء القادم

صدى البلد

  حذر تقرير الكوارث العالمية الذي أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر اليوم/الاثنين/ بجنيف تحت عنوان ( كل شخص مهم ) من أن العالم ليس مستعدا للوباء القادم و أنه لم يؤد زلزال أو جفاف أو إعصار في التاريخ المسجل بحياة أشخاص أكثر مما فعلت جائحة كورونا ( 6.5 مليون شخص ) وأن الأعداد الصادمة للقتلى دعوه للتعمق في كيفية استعداد البلدان لحالة الطوارئ الصحية العامة المقبلة .


وقال الاتحاد الدولي في تقريره إن جائحة كورونا بمثابة جرس إنذار للمجتمع العالمي للاستعداد الآن للأزمة الصحية القادمة، مشيرا في توصياته لقادة العالم بأنه يجب بناء الثقة ومعالجة عدم المساواة والاستفادة من الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية لأداء المهمات المنقذة للحياة، وأن الوباء القادم قد يكون قاب قوسين أو أدنى إذا لم تسرع تجربة كورونا من خطوات التأهب .


وأوضح الاتحاد أن فرقه وثقت في سياق عملها كيف انتشرت الجائحة على عدم المساواة وفاقمت من وجودها ،وحث العالم على التصدي للصحة غير المتكافئة وأوجه الضعف الاجتماعية والاقتصادية، قبل وقت طويل من اندلاع الأزمة القادمة ، لافتا إلى أن الفرق كانت قادرة على الاستجابة بسرعة للوباء لأنها كانت موجودة بالفعل في المجتمعات وشارك العديد منها في جهود التأهب ومثلت مساعدين أقوياء لسلطاتهم المحلية .


وشدد الاتحاد الدولي على أن المنظمات المجتمعية هي جزء لا يتجزأ من التأهب للوباء والاستجابة له خاصة بصفتها مستجيبات في الخطوط الأمامية، ولها أدوار متميزة لتلعبها في جميع مراحل إدارة تفشي الأمراض . 

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