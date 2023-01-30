عودة المربين.. برلماني يكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه لا أحد ينكر الجهود الكبيرة الذي بذلتها الدولة على مدار الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على صناعة الدواجن فى مصر، وذلك بعدما عصفت الأزمة العالمية بها وجعلت عدد كبير من المربيين والتجار يقومون بالخروج من القطاع.

ونوه البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد، أن خروج عدد كبير من القطاع بعدما ارتفعت أسعار الأعلاف بشكل كبير كان له تأثير سلبي بشأن تهديد صناعة الدواجن في مصر، موضحا أن الأعلاف تمثل أكثر من 70% من تكلفة الدواجن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الإفراجات الأخيرة عن الأعلاف بالموانئ أدت إلى انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق وتوافرها، ولم يعد هناك ندرة بها، ولكن يجب العمل على تقديم حوافز جديدة مرة أخرى للمربين والعاملين بالقطاع من أجل زيادة الإنتاج مرة اخرى.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في عمليات الإفراج عن الأعلاف وضخها للأسواق وإبعادها عن تجار السوق السوداء، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان وصولها بالسعر العادل، مؤكد أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سوف يكون هناك تراجع في الأسعار بالتزامن مع عودة المربين للإنتاج.