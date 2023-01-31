إبراهيم فايق يكشف آخر مستجدات مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن صفقة انتقال عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى الزمالك عطلانة جدًا في الوقت الراهن، وقد تكون بتلفظ أنفاسها الأخيرة، حيث عرض مسؤولو الزمالك 11 مليون جنيه لضم اللاعب وهو ما رفضته إدارة بيراميدز لضعف المقابل المادي.

وأضاف «فايق» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «جمهور التالتة» على شاشة «أون تايم سبورتس 2»: «الزمالك أرسل عرضا رسميا جديدا بـ 15 مليون جنيه، تم نقل هذا العرض لملاك بيراميدز ولكن ملاك النادي اشترطوا الحصول على مليون ونصف المليون دولار لترك اللاعب».

وأتم فايق تصريحاته قائلاً: «مفاوضات الزمالك توقفت بعد ذلك، من الممكن أن تحدث متغيرات خلال الساعات المقبلة».