كواليس مفاوضات الزمالك مع بديل إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك فتح باب التفاوض مع نادي سموحة للتعاقد مع محمد متولي كناريا لاعب الفريق الساحلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يسعى الزمالك إلى تعزيز وتدعيم فريقه في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في خط الوسط، خاصة بعد رحيل إمام عاشور للدوري الدنماركي".

وتابع:"فتح مسؤولو الزمالك باب التفاوض مع نادي سموحة خلال الساعات الماضية من أجل معرفة طلباتهم المالية للموافقة على رحيل اللاعب قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير بعد رحيل إمام عاشور".