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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يكشف كواليس مكالمة وزير الرياضة وعلام لإنهاء أزمة مستحقاته

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه طالب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد المصري لكرة القدم مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحدث معه وكذلك جمال علام رئيس الاتحاد لإنهاء الأزمة.

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وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تلقيت مكالمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والرجل كان مُحرج مني، ولكن تآسفت له أيضا، لكن قولت له أن نفسي صعبت عليه بعد الحديث عن مستحقات المدربين الأجانب وأنا رجل مصري لم أتقاضى مستحقاتي وذهبت أكثر من مرة للاتحاد للحصول عليها ولم أنجح".

واضاف: "كنت ساكت طوال الفترة الماضية بسبب الوعود التي حصلت عليها، لكن عندما شاهدت الاهتمام بالأجانب، خرجت لكتابة تويتة باحترام شديد، ومعالي الوزير تحدث معي ووعدني بالحصول على مستحقاتي، والأمور ستحل قريبًا، وسبق وتحدثت مع جمال علام وخلال يومين قد تحل الأمور، وهي مكافآت ورواتب متأخرة لي، ما استفزني البيان الصادر بشأن صرف رواتب الأجانب".

وأكمل: "فيريرا رحل بسبب تراجع الزمالك فنيًا، وعودته لن يكون مفيدًا خصوصا بعد خسارة أكثر من بطولة والنتائج لم تكن جيدة، وهذه أمور تحدث في مختلف دول العالم، ونحتاج للتوضيح من جانب مسئولي الزمالك سبب قرار رجوع، ولا أتوقع عودته".

وزاد: "أنا سعيد باحتراف إمام عاشور، فهو لاعب جيد، وأتوقع استكمال مسيرته الاحترافية، فهو شخصية ولاعب يستحق الانتقال لفرق كبيرة في أوروبا، لابد أن يأخذ هذه المحطة تحديًا كبيرًا بالنسبة له، ولابد أن يقوم الزمالك بتعويضه في المرحلة المقبلة".

وأتم: "سأذهب غدًا لاتحاد كرة القدم من أجل متابعة ملف الحصول على مستحقاتي المالية بشكل سريع".

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الاتحاد المصري لكرة القدم ضياء السيد منتخب مصر

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