إعلامي: مندهش من بيع كواليس غرف الملابس في مونديال الأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قام ببيع كافة الكواليس الخاصة بحقوق كأس العالم للأندية 2022.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مندهش من قرار الفيفا ببيع كواليس غرف ملابس الفرق أيضًا خلال المباريات".

وواصل: هل يعقل أن يتم تصوير المدرب وهو يعطي لاعبيه تعليمات قوية أو تعنيف اللاعبين بين الشوطين، وهل يعقل أن يقوم الفيفا بتصوير لاعب بـ "البوكسر" في غرفة الملابس".

وأكمل: "أصبح الشعار حاليا (أبجني تجدني)، وقام بترسيخ هذا الشعار انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، الذي يواصل البحث عن المال بأي شكل من الأشكال".