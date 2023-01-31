كواليس عرض الزمالك المثير لعودة فيريرا من جديد.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن احتمالية عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لتدريب الزمالك، حيث وضع الفريق الأبيض شرطًا على فيريرا للعودة لتدريب النادي.

وأشار حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك كشف عن تفاصيل عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لقيادة الفريق مجددًا.

وبحسب حتحوت، فقد شدد المصدر على أن أسامه نبيه رحب بعودة فيريرا بمفرده بدون معاونيه الأجانب، على أن يقوم بمعاونته الجهاز الحالي وعلى رأسهم الجهاز الحالي بقيادة أسامة نبيه.

وتابع حتحوت أن الزمالك يرغب في عودة فيريرا فقط بدون معاونيه روي أجواش المدرب المساعد وأندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال ودانيال ألفيس محلل الأداء.

وكان مجلس الزمالك قد وجه الشكر إلى فيريرا وقام باستقدام أسامة نبيه لقيادة وسيكلف خزينة الزمالك، رحيل فيريرا، قيمة الشرط الجزائي المقدر براتب 3 أشهر بخلاف مستحقاته المتأخرة المتعلقة براتبه ومكافأة الفوز بالدوري.