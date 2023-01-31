تحدي للفوز بلقب الدوري.. أول تعليق من محمود شبانة عقب العودة للزمالك

علق محمود شبانة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودته لناديه بعد قطع الإعارة من نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شبانة في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أعتبر نفسي صفقة جديدة في الزمالك الآن وسعيد بثقة الجميع، والعودة لبيتي الزمالك".

وأضاف: "تواصل معي المستشار مرتضى منصور أمس، وقال لي إن النادي أنهى كل الأمور مع رئيس سموحة ويجب أن تكون جاهزا لمباراة فاركو القادمة".

وأكمل: "أعد الجماهير أن الدوري ما زال في الملعب ولم ينته، وإن شاء الله بالعزيمة والإصرار سيعود الزمالك لمكانته الطبيعية".

وأشار: "أتمنى أن يكون نادي الزمالك بوابتي لدخول منتخب مصر، وأثق في قدراتي".