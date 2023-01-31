عاجل.. اتحاد كرة اليد يعلن رحيل باروندو مدرب منتخب مصر

أعلن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، رحيل الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر؛ بعد انتهاء عقده عقب تحقيق المركز السابع في بطولة العالم التي أقيمت ببولندا والسويد.

وقال عمرو صلاح عبر تصريحات تليفزيونية: ”عقد باروندو المدير الفني للمنتخب المصري، انتهى مع المنتخب بشكل نهائي، ويمكن أن أعلن أنه لن يستمر معنا في المرحلة المقبلة”.

وأضاف: ”باروندو ليس متفرغًا لمنتخب مصر ويتمسك بالاستمرار مع فريقه في ألمانيا وهو ما يجعله غير متفرغ لنا، وذلك لا يتناسب مع طموحات منتخب مصر الكبيرة للغاية”.

وتابع: ”طالبناه بالتفرغ أكثر من مرة لكنه جدد عقده مع النادي الألماني حتى 2025 بالتالي لن نقوم بتجديد عقده، كان طموحنا في البطولة الأخيرة الوصول للمربع الذهبي لكننا لم نحقق ذلك”.

وأكمل: ”نرى أن ذلك بسبب عدم معرفته بالأمور نتيجة عدم تفرغه وهو ما تسبب في عدم تحقيق طموحاتنا، سيتم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لمنتخب مصر يليق بطموحاتنا ويحقق ما نرغب به في المرحلة القادمة”.

وواصل: ”لا نحدد مدرسة معينة لكن الأهم كواليتي المدرب، هناك مدرسة إسبانية قوية وفرنسية وألمانية؛ وبالتالي نحن منفتحون على كل الخيارات، بشرط توافر سير ذاتية قوية تناسب منتخبنا وطموحاتنا”.

وأردف: ”طموحاتنا كانت أعلى في البطولة الحالية من المركز السابع لكن هناك اختلاف أن النسخة الماضية لم نلعب مباريات ترتيبية، كما أن البطولة في أوروبا وليست في ملعبنا، كما أن فيروس كورونا أثر على مستوى منتخبات البطولة في 2021”.

وزاد: ”حققنا الفوز على كرواتيا والمجر لأول مرة، كما أن وجودنا في المركز السابع وخلفنا 8 منتخبات من أوروبا لأول مرة في تاريخ مشاركاتنا، لكن حزن الجماهير مبرر”.

واختتم: ”باروندو لم يحسن استغلال القائمة وتدويرها بشكل جيد مما أدى إلى إرهاق اللاعبين واستنزافهم بشكل كبير وهذا أثر على نتائجنا في البطولة”.