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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة واحدة تظهر قبل السكتة الدماغية بأسبوع | لن تتوقعها

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

عرض شائع بدون ألم يشير إلى الإصابة بسكتة دماغية لدى الكثيرين وقد تحدث معظم حالات السكتات الدماغية بسبب انقطاع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، غالبًا ما يكون بسبب  انفجار الأوعية الدموية إلا ان الاكتشاف المبكر يقلل بنسبة كبيرة من فرص الإصابة  ويحمي. 

وفي السياق نفسه كلما أسرع الشخص في تلقي الرعاية الطبية بعد السكتة الدماغية، تزيد  فرص النجاه والبقاء على قيد الحياة. 

وفقا لموقع express البريطاني هناك علامات شائعة تظهر عندما يصاب شخص ما بسكتة دماغية، وهي: تدلى الوجه، ضعف الذراع، صعوبات الكلام والشعور بالضعف والتنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين، بشكل عام في جانب واحد من الجسم.

ومع ذلك، اقترح بحث نُشر في مجلة Neurology أن 23 بالمائة من مرضى السكتة الدماغية غالبًا ما تظهر العلامات فجأة، و لن يكون لديك وقت للتصرف  على الرغم من أن السكتة الدماغية الأكثر خطورة قد تستغرق ساعات أو أيام وقد تحدث النوبات الإقفارية العابرة في أغلب الأحيان خلال الساعات والأيام التي تسبق السكتة الدماغية مباشرة.

ويعد العرض الشائع الأكثر خطورة الذي يتجاهله الكثيرون هو الشعور الزائد  بالدوار،  والذي يمكن أن يؤثر على توازنك ويمكن أن يستمر لبضع ثوانٍ أو ساعات، وفي الحالات القصوى لأيام.

أعراض السكتة الدماغية 

تشمل الأعراض الأخرى للسكتة الدماغية التي يمكن أن تحدث قبل السكتة الدماغية ما يلي:

شلل كامل في جانب واحد من الجسم

فقدان الرؤية المفاجئ، عدم وضوح الرؤية

دوخة

صعوبة فهم ما يقوله الآخرون

مشاكل التوازن

صعوبة البلع (عسر البلع).

 

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