التعليم بالمجان.. تعرف على تفاصيل مبادرة "بناة مصر الرقمية"

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مباردة بناة مصر الرقمية تستهدف دعوة المتفوقين من حديثي التخرج للالتحاق بالمبادرة لمدة عام كامل.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن المبادرة تقدم لحديثي التخرج مجانا، وتتكلف نفقتها وزارة الاتصالات، بداية من التعليم وحتى الإقامة.

وأكد أن المبادرة مدتها عام، يلتحق فيها الطالب بواحدة من الجامعات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عن بُعد، مشيرا إلى أن الطالب يقوم باختيار التخصص الذي يرغب في دراسته خلال العام وبالمجان.