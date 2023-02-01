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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى السويس ينقذ سيدة سيناوية من نزيف داخلى وانفصال بالمشيمة وتوقف للقلب

صدى البلد

نجحت مستشفى السويس العام في إنقاذ حياة السيدة «س» وذلك بعد وصولها من خلال مرفق الإسعاف وتُعاني من نزيف داخلي و انفصال في المشيمة وتوقف للقلب  ، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء تدخل طبي ناجح للسيطرة علي النزيف الداخلي من خلال ربط الشرايين والأوردة واستئصال الرحم وإنعاش للقلب عدة مرات أثناء الجراحة.

كانت غرفة الرعاية العاجلة والطوارئ قد أخطرت الدكتور بلال عبد اللطيف أستشارى النساء والتوليد والمشرف العام على قسم النساء والتوليد بالأستعداد لإستقبال سيدة من محافظة جنوب سيناء ، في شهرها الخامس من الحمل وتحمل تاريخ مرضي أجريت خلاله 4 عمليات قيصرية سابقة وتعاني من نزيف داخلي و انفصال في المشيمة ، وعلي الفور تم التواصل مع الدكتور طاهر درغام رئيس قسم النساء والتوليد والذي قام علي الفور بالتوجيه بتجهيز غرفة العمليات والفريق الطبي وذلك قبل وصول الحالة.

  كانت المستشفي العام أستقبلت الحالة تعانى من نزيف كميات كبيرة من الدم داخل البطن وتوقف القلب عدة مرات قبل وأثناء التدخل الجراحي وتم بفضل الله انعاش القلب عدة مرات بنجاح وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم بوحدة العناية المركزه بقسم النساء والتوليد والذي تم استحداثه مؤخراً.


أشاد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بجهود الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد ، مشيراً للقيام بملحمة متكاملة للحفاظ علي حياة المريضة وذلك في ظل التناغم بين مختلف أقسام المستشفى العام بقيادة الدكتور أحمد محمد نوح مدير مستشفى السويس العام وفريقه المعاون ، لافتاً للدعم الكبير واهتمام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتقديمهم كافة السُبل للإرتقاء بالخدمة الطبية بمحافظة السويس علي كافة المستويات.


جديراً للذكر بأن التدخل الجراحي الطارئ تم خلاله استدعاء أطباء الجراحة والمسالك والعناية المركزة.
تولى فريق طبى العملية يضم الاطباء  هالة حامد إستشارى النساء والتوليد وعبد الستار على  مساعد أخصائي نساء وياسر عادل طبيب مقيم وعمرو سالم أخصائي التخدير ووليد حمدى أخصائي عناية مركزة وطاقم التمريض هند صبري وأسماء  محمد عبد الله.

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