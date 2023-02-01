المغرب.. محمد الساس يدعو رئيس الحكومة الإسبانية لزيارة المملكة

أجري العاهل المغربي الملك محمد السادس ، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع “بيدرو سانشيز”، رئيس الحكومة الإسبانية.

وخلال الاتصال؛ فقد أشاد الملك محمد السادس، بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية بين إسبانيا والمغرب ، في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في 7 أبريل 2022 بين الملك المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمنها البيان المشترك المعتمد بهذه المناسبة بشكل جوهري.

ونوه العاهل المغربي ، في السياق ذاته، بانعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية.

وفي أفق تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في الشراكة الإستراتيجية الثنائية الممتازة، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية للقيام بزيارة رسمية للمغرب، في أقرب وقت .

وبيان البيان الإعلامي الصادر عن الديوان الملكي المغربي أن هذة الزيارة ستشكل مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، من خلال اعتماد مبادرات ملموسة تتميز بالنجاعة، وبمشاريع فعلية في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة.



