مرصد الأزهر: الدولة قامت بعمل حوائط صد قوية ضد التنظيمات الإرهابية ..فيديو

أكد الدكتور حمادة شعبان، المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن تزييف الوعي والحقائق، أحد الأدوات التي استخدمتها الجماعة الإرهابية لاستقطاب الشباب، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، ساهمت في سهولة إستقطاب الشباب.

وقال حمادة شعبان، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الدولة قامت بعمل حوائط صد قوية ضد التنظيمات الإرهابية، خاصة الأزهر والكنيسة، والندوات التوعوية من القيادة السياسية، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتابع المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الجماعات الإرهابية، تحاول دائما الوقيعة بين قطبي الأمة من المسلمين والمسيحيين، خاصة في نهايات كل عام، وهو ما يظهر من خلال منشورات عبر مواقع التوصل الإجتماعي.

قوة المجتمع في مواجهة الشائعات.

وأشار حمادة شعبان إلى أنه كلما كثرت الشائعات في أي مجتمع فهذا يدل على تماسك وقوة المجتمع في مواجهة الشائعات.