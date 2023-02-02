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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ماهر همام: كولر أعاد الثقة للاعبين..والأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد.. فيديو

صدى البلد

أشاد ماهر همام نجم الأهلي السابق، بإدارة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمباراة أوكلاند سيتي، والتي حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

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وقال ماهر همام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» إن الثقة عادت للاعبي الأهلي مع كولر في المباريات، وشاهدنا ذلك في مباراة اليوم بعد ثبات تشكيل الفريق في المباريات الماضية وارتفاع المستوي الفني للاعبين داخل الملعب. 


وواصل ماهر همام أن النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر قادر على الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية وتحقيق إنجاز جديد للفريق.


 

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