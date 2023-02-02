أحمد عيد عبد الملك: اتحاد الكرة يعاند الزمالك بسبب الخلافات مع رئيسه

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الاتحاد الدولي سوف يحسم ملف قيد صفقات الزمالك الجديدة، بعدما تم وضع كل أوراق اللاعبين وعقودهم على "السيستم" الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك توجه في الموعد الرسمي لقيد لاعبيه، واتحاد الكرة رفض القيد، الأمور تسير (عناد) بسبب رئيس النادي، بسبب هناك مشاكل في الوسط الكروي".

وأضاف: "الزمالك يعاني من مشكلة في الأرصدة، والنادي قام بإرسال شيكات لتسوية الديون مع اتحاد الكرة، فهل الزمالك ليس لديه مستحقات في الجبلاية وهناك أموال ستأتي لاحقًا من الفيفا بشأن مستحقات سيف الجزيري ومشاركته في المونديال".

مصير اللاعبين الجدد

وأكمل: "هناك قرار تم اتخاذه في النهاية ضد الزمالك، واين سيذهب اللاعبون الجدد هل يجلسون في الشارع؟!، الزمالك عنده مشكلة إدارية يجب الاعتراف بها، ولكن النادي لديه مستحقات عند الشركة الراعية واتحاد الكرة".

وزاد: "سبق وقام الاتحاد بقيد لاعبين لأندية عليها مديونيات وآخرها في الصيف الماضي، ومصلحة الزمالك أن يتم قيد اللاعبين من أجل بطولة إفريقيا التي يمثل فيها الفريق الأبيض الكرة المصرية، يجب مساندة القلعة البيضاء".

وأكد: "الزمالك يعاني من مشاكل إدارية، فلماذا لم يتم الوقوف بجوار النادي، وجماهير الفريق الأبيض تعيش في حالة غليان بسبب ما حدث أمس، المنظومة كلها خاطئة، هو أصبح على صواب الآن في عدم قيده للاعبين بسبب الأزمة مع رئيس النادي".

وأردف: "كان يجب استثناء الزمالك من تسديد الديون بسبب الظروف التي يمر بها والحجز على أرصدته، البنك الأهلي لم يصرف أي مستحقات من وراء صفقة ناصر منسي، وأعرف جيدا مصدر الفلوس التي حصل عليها نادي أسوان مقابل ضم بلحاج".

وأتم: "حدثت هناك أمور كثيرة في قيد لاعبين مثل شريف عبدالفضيل وعبدالله السعيد وغيرهم، لم يحدث أي جديد في المنظومة الكروية، لست راضيا عن منظومة الزمالك أو اتحاد الكرة، كان يجب قيد اللاعبين من أجل بطولة إفريقيا".