معلق افتتاحية المونديال: الأهلي مزيكا.. وهدف الشحات سر الفوز.. فيديو

قال السعودي عيسى الحربين، معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، إنه كان يتوقع أن تكون المباراة في غاية الصعوبة على الأهلي، ولكن هدف حسين الشحات سر فوز الأحمر باللقاء.

وأضاف عيسى الحربين ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «الأهلي فرقة مزيكا وانا أستمتعت وانا أعلق على المباراة والشوط الثاني كان من طرف واحد وليلة أهلاوية معتادة في مونديال الأندية».

العرب يفتخرون بالأهلي



وتابع عيسى الحربين «العرب يفتخرون بالنادي الأهلي، قيمة الأهلي كبيرة لدي العرب، فريق الأحمر مع هذا الجيل قادر على تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المونديال»، مشيرا إلى أن الفريق يعيش فترة جيدة وأن هذا الجيل أفضل أجيال الأهلي.

وواصل عيسى الحربين « محمد الشناوي كان مرتاح في اللقاء، ولكن حمدي فتحي أفضل لاعب في المباراة، وأيضا محمد هاني، ولكن نجم المباراة حسين الشحات بسبب توقيت تسجيله للهدف وعجبني كعب كهربا وهدف بيرسي تاو والأهلي يستهلوا الفرحة وهدف محمد مجدي أفشة في مباراة الزمالك لا ينسي من ذاكرة الجماهير».

وعن مباراة الهلال السعوي والوداد، قال عيسى الحربين «أن الهلال يمر بظروف صعبة بسبب كثرة الإصابات، وأن المباراة ستكون صعبة على الهلال ولكن نعرف الفريق السعودي في تلك المباريات قادر على تحقيق الفوز، ولكن أتوقع المباراة تمتد للأشواط الإضافية».